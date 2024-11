Roma, Ranieri parte III: come potrebbero giocare i giallorossi

Claudio Ranieri alla Roma parte III è diventato ufficialmente realtà nel primo pomeriggio di oggi, con il tecnico di Testaccio divenuto nuovo allenatore giallorosso per la terza volta, dopo gli esoneri in questa stagione di De Rossi e Juric.

Dopo la fine del suo mandato, con un contratto firmato fino al termine della stagione, l’allenatore romano diventerà consulente della Proprietà sulle questioni sportive del club con cui si aprirà un nuovo ciclo nella Capitale.

L’inizio per Claudio Ranieri non sarà dei più rosei con tre partite da capogiro tra Serie A ed Europa League: Napoli, Tottenham e Atalanta… anche se il neo allenatore giallorosso è riuscito a spazzare via le nubi e il malcontento dopo un avvio di stagione da dimenticare: 12° posto in classifica con 13 punti.

In attesa dell’esordio ufficiale, che sarà fra dieci giorni contro il Napoli, abbiamo provato a stilare il possibile undici che scenderà in campo alle 18.00 al Maradona.

La probabile formazione della Roma di Ranieri

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Celik/Saelemaekers, Kone/Pisilli, Cristante/Paredes, Pellegrini, Angelino/El Shaarawy, Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.

Roma (4-4-2/4-4-1-1): Svilar; Celik, Mancini, Hummels/N’Dicka, Angelino; Saelemaekers/Soulé, Koné/Cristante, Paredes, El Shaarawy; Dybala/Pellegrini, Dovbyk.