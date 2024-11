Napoli, sosta con primato. Ma Conte predica calma

La parola d’ordine, in casa Napoli, resta sempre una: il lavoro. La truppa di Conte ha pareggiato a San Siro contro l’Inter mettendo in campo la solita grande abnegazione in tutte le fasi di gioco. Così i partenopei hanno fermato i campioni in carica, passando in vantaggio con il gol di McTominay, per poi difendersi con ordine e tentare di attaccare gli spazi.

La prova di San Siro ha fornito ulteriori risposte a Conte: la squadra c’è e dopo la brutta sconfitta contro l’Atalanta il desiderio di risollevarsi era massimo. In campo si sono viste tante qualità. Ora la sosta per ricaricare le batterie e mantenere il primato, provando nuovamente la fuga. Le potenzialità per farlo ci sono tutte…