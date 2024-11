Milan, cosa vuoi fare nel tuo prossimo futuro?

Maledetta continuità. Questo Milan non riesce a trovarla e anche a Cagliari sono emersi evidenti difetti strutturali nella copertura dell’area di rigore. Ogni cross avversario si è trasformato in pericolo e anche Fonseca ha evidenziato i tantissimi duelli aerei persi dal suo collettivo. I rossoneri sembravano poter navigare l’onda dinamica del Bernabeu, ma ancora una volta sono incappati nelle grinfie di una squadra rognosa, che ha complicato ogni piano risultatistico.

Adesso c’è la sosta per le nazionali: recuperare energie fisiche e mentali sarà fondamentale perché al rientro dalla sosta a San Siro arriva la Juventus. Una sfida sicuramente indicativa per le ambizioni dei primi posti, ma fondamentale per cercare di restare attaccati al folto plotone della vetta, nel quale non figura il Diavolo.