Genoa, Vieira vuole risollevare il morale: come potrebbero giocare i rossoblù

Il Genoa, nella giornata di ieri, ha ufficializzato l’esonero di Alberto Gilardino: al suo posto Patrick Vieira, annunciato in giornata come nuovo allenatore. L’ex centrocampista di Inter e Juve si accomoderà sulla panchina del Grifone nello scontro diretto contro il Cagliari, in programma domenica prossima alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali.

10 punti in classifica per i rossoblù attualmente al 17° posto e reduci dal pareggio per 1-1 contro il Como: urge un cambio di rotta importante non solo sul piano del gioco ma a livello di risultati per allontanarsi dai bassifondi e per evitare “brutte sorprese” a fine stagione.

In attesa del recupero di Gollini e di Balotelli a pieno regime, questo potrebbe essere il possibile primo 11 titolare di Vieira, con il francese che considerando i pochi allenamenti a disposizione potrebbe confermare il modulo in attesa di ulteriori cambiamenti dalle prossime giornate.

GENOA (3-5-2): Leali; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekhator, Pinamonti.