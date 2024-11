Milan, bene i tre punti in Slovacchia. Ma che fatica…

Tre punti dovevano essere e tre punti sono stati: il Milan ha vinto a Bratislava contro lo Slovan. Tre gol fatti, due incassati ed è questo l’aspetto che continua a essere da matita blu per la squadra di Fonseca. Troppi errori in fase di posizionamento difensivo, le squadre avversarie trovano sempre il pertugio per rendersi pericolose e far male si rossoneri.

Adesso serve trovare la vittoria in campionato già dalla sfida contro l’Empoli, determinante più che mai per risalire la china dopo l’inizio di stagione sulle montagne russe.