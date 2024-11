Napoli, Conte prepara la strada per consolidare la vetta

La parola d’ordine, in casa Napoli, resta sempre e solo la stessa: il lavoro. Il successo contro la Roma ha proiettato nuovamente la squadra di Conte in testa alla classifica della Serie A. Avere un solo appuntamento a settimana può rivelarsi un fattore determinante, ma ora serve continuità.

La compattezza partenopea sarà fondamentale per l’economia di gruppo: restare in vetta alla classifica è un tassello che il tecnico vuole coltivare passo dopo passo. I punti in classifica ci dicono che il campionato in vetta è improntato sull’equilibrio.