Dopo il pareggio in casa contro il Ludogorets nella quinta giornata di Europa League, la Lazio cerca di rifarsi in campionato in casa del Parma. Ecco le probabili formazioni delle due squadre:

Parma-Lazio, domenica ore 15

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Estevez; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Gigot, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Castellanos, Zaccagni.