Lotta salvezza, quota più bassa? Tra proiezioni e squadre coinvolte

31 punti per salvarsi? La proiezione fornita dai colleghi di Numeri Calcio è ovviamente temporanea, ma dobbiamo prendere in considerazione gli attuali rendimenti e la voglia di risollevarsi senza sosta. Venezia ultimo tassello della classifica, in difficoltà anche Monza e Como, così come un Verona che è piombato in una crisi di risultati complicata.

Genoa e Cagliari, a quota 14, non possono abbassare il tasso di attenzione. Anche il Lecce, che nelle ultime due partite ha ottenuto 4 punti espugnando Venezia e pareggiando con la Juve, è coinvolto nella lotta salvezza. Giampaolo cerca la chiave per risalire la corrente. La Roma naviga in cattive acque, ma ha tutte le carte strutturali in regola per togliersi da questa spiacevole situazione.