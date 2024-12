Inter, Thuram già in doppia cifra: messaggio a Retegui e Kean

L’ultimo turno di Serie A in attesa dell’ultimo match tra Monza e Udinese ha dato delle risposte importanti in vetta alla classifica marcatore con Mateo Retegui e Moise Kean entra a gara in corso e a secco nell’ultima giornata, e Marcus Thuram che ha timbrato il cartellino contro il Parma.

Continuano a faticare i vari Dusan Vlahovic, Paulo Dybala e Lautaro Martinez, con l’attaccante francese che sta alzando il ritmo nelle ultime gare visto che il compagno di reparto sbaglia le cose più semplici sotto porta.

Dopo l’infortunio occorso a Gianluca Scamacca, la dirigenza dell’Atalanta si è gettata a capofitto sul bomber della Nazionale Italiana che si è subito presentato al meglio con la nuova maglia con la doppietta all’esordio con gli orobici contro il Lecce. Stesso discorso per il figlio d’arte che già a dicembre ha confermato i numeri della scorsa stagione arrivando in doppia cifra in Serie A.