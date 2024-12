Inter, imperativo ripartire contro la Lazio dopo la sconfitta in Champions

Il primo ko dell’Inter in Champions League è arrivato in terra tedesca contro il Bayer Leverkusen. Prova tutto sommato opaca per la squadra di Inzaghi, che ha tenuto per quasi novanta minuti, ma nel finale, complice una mischia, ha incassato il gol decisivo per l’economia globale della partita

Si tratta anche del primo gol incassato dalla squadra di Inzaghi in campo europeo nel corso di questa stagione. Il cammino resta buono e nelle prossime due partite c’è la possibilità di concludere nel migliore dei modi centrando il piazzamento tra le prime otto.

Lunedì, in occasione della sfida contro la Lazio, la truppa di Inzaghi vuole riscattarsi con istanza immediata.