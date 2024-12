Manuel Bortuzzo da pelle d’oca: fan al settimo cielo

Ultimo aggiornamento su Manuel Bortuzzo. L’atleta paralimpico ha pubblicato tutto su Instagram

Ricominciare, ripartire da zero, rigenerarsi anche dopo un momento buio come la notte. È ciò che ha fatto con estremo coraggio e dignità Manuel Bortuzzo, il giovanissimo nuotatore italiano che ha avuto la forza di mettersi i drammi alle spalle, dopo l’assurdo incidente che lo ha coinvolto nel 2019 e che lo ha lasciato paralizzato dalla colonna spinale in giù.

Bortuzzo, come è noto, fu vittima di una sparatoria. Un colpo di pistola lo ha colpito accidentalmente alla schiena, causandogli un danno irreversibile che l’ha costretto a perdere l’uso delle gambe ed a muoversi con la sedia a rotelle.

Il 25enne triestino però, aiutato anche dalla famiglia, non si è perso d’animo. Ha voluto subito cominciare la riabilitazione e cambiare gli obiettivi personali. Da nuotatore di talento ha scelto di tornare in vasca, stavolta come atleta paralimpico, diventando anche uno stimato ed apprezzato personaggio televisivo. La sua storia e la voglia di rinascita sono stati raccontati da Bortuzzo stesso nel libro autobiografico Soli nella tempesta.

Bortuzzo, meritato relax al termine di un 2024 da applausi

Dopo tanto lavoro sono arrivate le prime soddisfazioni sportive per Bortuzzo dopo l’incidente. Il nuotatore ha partecipato infatti alla sua prima Paralimpiade a settembre scorso, gareggiando in vasca a Parigi. Ottimo il risultato ottenuto con la medaglia di bronzo nei 100 metri rana SB4, la sua specialità.

Il 2024 ha dunque regalato gioie e soddisfazioni personali a Manuel, il quale ha deciso di prendersi una pausa relax in attesa di tornare al lavoro in vasca. Come descritto sul suo account Instagram, Bortuzzo si è recato in vacanza alle isole Seychelles, il noto arcipelago nell’oceano Indiano che è meta di turismo da tutto il mondo.

Il tutto mentre continua a far discutere la burrascosa fine del rapporto tra Manuel e Lulù Selassié, la influencer conosciuta durante la partecipazione al GF Vip 6. La ragazza è stata accusata di stalking dalla famiglia Bortuzzo per aver avuto comportamenti lesivi nei suoi confronti anche dopo la fine della loro relazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Bortuzzo (@manuelmateo_)

Spiagge esotiche e spettacolari, un mare limpidissimo e natura selvaggia. Un mix di attrazioni naturali che aiutano Bortuzzo a ricaricare le pile in vista del 2025, anno in cui tornerà sicuramente ad allenarsi ed a preparare il prossimo obiettivo ovvero la partecipazione ai Campionati mondiali di nuoto paralimpico di ottobre prossimo a Singapore.