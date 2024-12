Coppa Italia, ottavi di finale le probabili formazioni

A partire da domani sera, alle 21 all’Allianz Stadium di Torino, ri-partono gli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo le quattro gare giocate due settimane fa, questa settimana si definiranno le gare dei quarti di finale. Juventus-Cagliari, Atalanta-Cesena, Roma-Sampdoria e Inter-Udinese definiranno gli accoppiamenti dei quarti di finale. Le vincenti di queste quattro partite giocheranno rispettivamente contro Empoli, Bologna, Milan e Lazio.

Oltre ad essere un primo passo all’interno della Coppa Nazionale per quattro delle formazioni coinvolte, sarà un’occasione per tutti di dare spazio e minutaggio a chi ha giocato meno finora. Ecco perché è interessante vedere chi e come i tecnici di Serie A schiereranno.

Juventus-Cagliari, domani ore 21

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; McKennie, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic. All. Motta.

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Makoumbou, Marin; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All. Nicola.

Atalanta-Cesena, mercoledì ore 18:30

Atalanta (3-4-1-2): Rui Patricio; Toloi, Djimsiti, Godfrey; Zappacosta, de Roon, Brescianini, Palestra; Samardzic; Zaniolo, Retegui. All. Gasperini.

CESENA (3-4-3): Klinsmann; Curto, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Calo, Francesconi, Donnarumma; Berti, Tavsan, Antonucci. All. Mignani.

Roma-Sampdoria, mercoledì ore 21

ROMA (3-4-2-1): Ryan; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli, Zalewski; Baldanzi, Pellegrini; Shomurodov. All. Ranieri.

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Venuti, Vulikic, Riccio; Depaoli, Akinsanmiro, Yepes, Vieira, Veroli; Tutino, Coda. All. Semplici.

Inter-Udinese, giovedì ore 21

INTER (3-5-2) – J. Martinez; Darmian, Bisseck, Palacios; Buchanan, Frattesi, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Correa, Taremi. All. Inzaghi.

UDINESE (3-5-2) – Sava; Kristensen, Bijol, Touré; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.