Alla guida a soli 14 anni: sembra una follia, ma è così. Quali i rischi per i nostri ragazzi?

La patente è un significativo passo verso l’indipendenza per i giovani ragazzi. Sapete qual è l’età minima per il conseguimento?

La patente di guida è l’autorizzazione necessaria alla conduzione di veicoli a motore su strade pubbliche. Viene rilasciata a seguito dell’accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali del candidato.

Come tutti i paesi europei, il modello della patente italiana utilizza un sistema a punti. I punti aumentano con il passare del tempo e diminuiscono nel caso in cui si commettano infrazioni al Codice della Strada.

I documenti obbligatori da tenere a bordo quando siete alla guida di un’auto sono, oltre alla patente di guida, il certificato di assicurazione e il libretto di circolazione.

Se ci si mette al volante senza avere con sé la patente si infrange l’articolo 116 del Codice della strada, andando incontro ad ammenda che va da 2.257 a 9.032 euro.

Quale patente consente di mettersi al volante già a 14 anni?

La patente AM permette di condurre ciclomotori e quadricicli leggeri, a partire dai 14 anni di età sul territorio italiano e dai 16 anni nel territorio dell’Unione Europea. I veicoli omologati per questa categoria di patenti non possono superare i 45 km/h di velocità.

La potenza massima consentita per i ciclomotori (2 o 3 ruote) è di 4 kW, mentre la cilindrata non deve mai superare i 50 cc. La potenza rimane la medesima (4 kW) per i quad e raggiunge massimo 6 kW per i quadricicli ad abitacolo chiuso (per esempio le minicar). Soltanto qualora il conducente abbia più di 16 anni, è concesso il trasporto di un passeggero.

Patente AM: come funziona e come ottenerla

Per accedere alla patente AM bisogna sottoporsi alla visita di idoneità psicofisica. Una volta superata, occorre presentare presso la Motorizzazione civile la domanda di conseguimento su modulo TT 2112. Nel caso in cui ci si rivolga ad una scuola guida, questa pratica viene svolta dalla segreteria della stessa. L’esame teorico deve essere svolto entro sei mesi dalla presentazione della domanda di conseguimento. Il test è computerizzato ed è composto da 30 affermazioni inerenti al Codice della strada, poste come item vero/falso. Il candidato, che può commettere un massimo di tre errori totali, dispone di 25 minuti di tempo per completare l’esame.

A seguito del superamento della prova teorica, si ottiene il foglio rosa, con validità pari a 12 mesi, che consentirà di esercitarsi su strada. Il costo di una guida con l’istruttore (ipoteticamente della durata di 30 minuti) si aggira mediamente tra i 20 e i 40 euro. Lo step successivo è l’iscrizione alla prova pratica, dopo almeno un mese dall’ottenimento del foglio rosa. L’esame pratico ha durata complessiva pari a 25 minuti e si articola in due fasi. Durante la prima si richiede l’esecuzione di manovre come lo slalom o il passaggio in corridoio stretto, la seconda parte consiste nella guida su strada. Al superamento della prova, il candidato avrà, infine, diritto alla patente AM.