ESCLUSIVA SI Sampdoria, colpo in prospettiva: arriva il 2008 Fondi

Colpo in prospettiva per la Sampdoria che è impegnata sul mercato alla ricerca di rinforzi funzionali per la prima squadra guidata da Semplici, ma anche per il futuro blucerchiato. Secondo quanto raccolto in esclusiva da SPORTITALIA il club ligure ha acquisito le prestazioni del classe 2008 Lapo Fondi, attaccante strutturato (alto 192 cm).

Nella foto dell’articolo il momento della firma accompagnato dall’agente Stefano Lombardi.