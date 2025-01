Quando l’impatto del tecnico è prorompente. Ranieri ha risollevato la Roma

Sguardo basso verso l’obiettivo. Che è sempre il prossimo scalino da affrontare nel migliore dei modi. La Roma di Claudio Ranieri ha vinto il derby con una prestazione superlativa. I giallorossi sono riusciti a far esplodere l’Olimpico con l’uno-due marchiato da Pellegrini e Saelemaekers. Ranieri si conferma imbattibile nel derby con cinque successi su cinque. Lavoro mozzafiato sulla testa dei giocatori. Successo pesante anche per risalire la corrente con buona continuità.

Obiettivo? Il prossimo scalino: idee chiare…

Obiettivi? Ranieri in conferenza ha espresso il suo punto di vista: “Non lo so, perchè noi siamo ad una prima fase. I ragazzi hanno sofferto tanto nel girone di andata. Anche quelli che non giocano sono bravi è. Io so che tutti sono in una buona condizione fisica. Dobbiamo continuare così e poi tiriamo le somme di quello che abbiamo fatto. La Lazio è una grande squadra e nel secondo tempo ci ha messo là, chiusi dietro. La squadra è stata squadra e siamo stati molto compatti. Sono contento della gara. Mi è piaciuta più la prima ora di gioco ma non si può tenere tutto”.

Un solo mantra: testa bassa e pedalare

La Roma prosegue sul solco tracciato dal tecnico che non si dice mai soddisfatto perché è consapevole della lunghezza di un tracciato ancora tutto da scoprire. I suoi ragazzi stanno interpretando nel migliore dei modi il cammino e le ultime tre prestazioni ne sono un certificato molto lampante. A San Siro contro il Milan si era vista una Roma coraggiosa e intraprendente, forse anche troppo nei primi minuti. Ieri all’Olimpico la conferma che il collettivo sta acquisendo sempre più consapevolezza, con i punti fermi che aumentano gara dopo gara. E tutti si sentono coinvolti. Un altro aspetto sicuramente fondamentale.