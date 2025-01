Milan, tentativo per Rashford ma la concorrenza è alta

Il Milan si muove con insistenza per regalare il primo colpo ad effetto sul mercato a Sergio Conceiçao dopo la conquista della Supercoppa Italiana. Marcus Rashford, esterno dei Red Devils è in uscita dal Manchester United e ci sono degli importanti aggiornamenti provenienti da Oltremanica.

Secondo le ultime ricostruzioni, i rappresentanti dell’esterno inglese avrebbero avuto colloqui esplorativi con il Milan sul prestito dell’attaccante nella finestra di trasferimento di gennaio. Dwaine Maynard, fratello e agente di Rashford, è volato a Milano per capire le intenzione della dirigenza del club di via Aldo Rossi.

The Athletic ha rivelato anche dell’interesse del Borussia Dortmund per Marcus Rashford, con la Juventus che ha anche valutato il nazionale inglese, che è stato messo da parte dall’allenatore dello United Ruben Amorim.

Il problema principale attualmente è l’ingaggio percepito: circa 13 milioni netti di sterline a stagione. Ma considerando la presenza dell’agente in Italia, può far sognare in grande i tifosi Rossoneri. In questa stagione, fino a questo momento, il classe 1997 ha totalizzato tra tutte le competizioni 24 presenze, impreziosite da 7 gol e 3 assist.