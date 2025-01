Inter, la Roma non molla Frattesi: il piano del club nerazzurro

Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, è uno dei profili più chiacchierati sul mercato visto il poco minutaggio concessogli da Simone Inzaghi anche in questa stagione. Da tempo nel mirino della Roma, l’ex Sassuolo non dovrebbe lasciare Milano almeno a gennaio con il giornalista ed esperto di mercato, Alfredo Pedullà, che sul proprio sito ufficiale, ha fatto il punto della situazione spiegando come stanno realmente le cose.

“Da giorni e giorni si parla di Davide Frattesi, delle sua possibile uscita dall’Inter, di scambi, eventuali e varie. Ci sta che da qualche sessione di mercato Frattesi si stia interrogando su un minutaggio inferiore rispetto alle aspettative, ma sta dentro l’Inter, ci sono gerarchie e una concorrenza importante. Che la Roma lo rimpianga, fa parte delle cose. Che lo voglia, anche. Ma tutto il resto è davvero scritto sulla sabbia semplicemente perché si dovrebbero concretizzare due condizioni: 50 milioni secchi per il cartellino; nessuno scambio da proporre, l‘Inter non sarebbe interessata. Morale: chi vuole Frattesi si deve svenare o quasi”.