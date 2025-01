Juventus, Araujo sempre più vicino. Ma gli infortuni…

La Juventus alla fine sembra aver scelto Ronald Araujo, come difensore per tappare almeno in parte la lacuna lasciata dagli infortuni di Bremer e Cabal. L’uruguaiano, appena rientrato dall’infortunio subito alla coscia che in estate in Copa America, vuole cambiare aria convinto che altrove potrebbe trovare più spazio e riprendersi più velocemente dal lungo stop. La Juve, Thiago Motta e Torino sembrano l’opzione che più sembra avvicinarsi alle esigenze dell’uruguaiano (con passaporto spagnolo) e presto Cristiano Giuntoli potrebbe arrivare a dama con questa operazione.

Araujo, il difensore “giusto” per la Juventus di Motta

La sensazione, guardando e ripensando alle caratteristiche e qualità di Araujo, è che sia il difensore giusto adatto per la Juventus. Grande fisico, rapido, bravo nell’anticipo e nella difesa con la linea alta con tanto campo alle spalle. E, non solo, perché Ronald è anche duttile potendo alla bisogna trasferirsi sulla fascia per giocare come terzino destro, una duttilità data anche dalla confidenza del giocatore nel condurre il pallone quando ha spazio e tempo per farlo.

Resta tuttavia una piccola lacuna nella batteria dei centrali a disposizione di Thiago Motta: il centrale mancino, magari con spiccate doti di impostazione. Cristiano Giuntoli, per il momento, infatti non è riuscito ad individuare quel profilo e portarlo a casa. Da questo punto di vista, in parte, David Hancko sarebbe l’uomo giusto. Ma, per il momento, il Feyenoord non apre alla cessione a gennaio…

C’è un problema infortuni?

Araujo è un difensore fortissimo e, con 26 anni ancora da compiere, è un giocatore che deve vivere ancora il pieno della sua maturità almeno calcistica. C’è un grande dubbio però sulla sua tenuta fisica. Il centrale uruguaiano classe 1999 non è infatti nuovo agli infortuni, soparattutto muscolari. Il problema estivo che lo ha costretto ad andare sotto i ferri e rimanere fermo per metà stagione è solo uno dei tanti delle ultime stagioni. In totale, nell’ultima stagione e mezza Araujo ha saltato 53 gare per problemi vari, ma soprattutto muscolari. Un’ombra che incombe sull’eventuale acquisto da parte della Juve che, in questi mesi, ha avuto parecchi problemi con la gestione della rosa sia per gli infortuni che per i conseguenti recuperi.