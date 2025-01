Roma, domenica la sfida al Bologna. Le mosse di Ranieri

La trasferta di Bologna deve essere l’occasione, per la Roma, di continuare a risalire la china della classifica. Bisogna evitare che la vittoria nel derby contro la Lazio non sia stata un’eccezione al percorso altalenante della formazione giallorossa. Una partita può cambiare una stagione, ci sono stati diversi esempi – nel corso degli ultimi anni – che hanno confermato questa teoria.

Roma, orgoglio e sacrificio

Contro la Lazio, la Roma si è alzata con orgoglio, con quella passione e con quella luce che è uscita fuori nella serata più importante, nella serata in cui sbagliare non era minimamente possibile. Claudio Ranieri lo aveva già detto in conferenza stampa prima della partita, e i suoi hanno recepito al massimo le sue linee guide, mettendo in campo una prestazione di carattere.

Pensare a sé stessi

Bisogna correre, pensare soltanto all’erba di casa propria e sperare, al rush finale della corsa, che qualcuna sia inciampata più volte, per agguantare una qualificazione europea al momento molto distante. La vittoria contro la Lazio è stata determinante per tanti motivi, recupero mentale di Lorenzo Pellegrini su tutti, adesso bisogna confermare quella compattezza per far sì che la stagione della Roma abbia ancora un senso. Domenica al Dall’Ara c’è il Bologna, in una sfida da non sbagliare.

Domenica la sfida al Bologna

Ranieri dovrebbe confermare l’undici che ha battuto la Lazio e quindi optare per un 3-5-2 con Svilar tra i pali, terzetto arretrato formato da Mancini, Hummels e Ndicka. Sugli esterni Saelemaekers e Angelino, in mezzo Kone, Paredes e Pellegrini. Il tandem d’attacco è certo, ci saranno Dybala e Dovbyk.

Roma, domenica c’è il Bologna: la probabile formazione dei giallorossi

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk.