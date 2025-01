Juventus, dodicesimo segno X. Ambizioni frenate dalla discontinuità

Dodicesimo pareggio in stagione per la Juventus che non riesce a risollevarsi da una corrente pericolosa e spersonalizzata. I bianconeri impattano contro il Torino nel derby della Mole, non riuscendo a fare quel salto di qualità tanto cercato ma mai del tutto trovato. Anche il pubblico bianconero a fine gara ha chiesto ai propri giocatori di tirare fuori gli attributi. I risultati frenano le ambizioni bianconere.

L’analisi di Motta. E i tifosi chiedono di più…

Così Thiago Motta, tecnico dei bianconeri, ha parlato a DAZN: “Abbiamo fatto molto bene all’inizio, è per questo che siamo andati in vantaggio. Dopo il vantaggio ci siamo abbassati contro una squadra che poi tirando palla in area, riescono a creare delle situazioni pericolose. Non tantissime onestamente. Abbiamo presto questo gol, dove potevamo essere più aggressivi, non far arrivare l’avversario in una zona del campo pericolosa, però glielo abbiamo permesso e hanno fatto un bel tiro di sinistro e ci hanno fatto il gol. Dopo l’1-1 siamo andati nello spogliatoio e nel secondo tempo siamo entrati bene in partita un’altra volta, abbiamo dominato, siamo andati in avanti, abbiamo avuto occasioni, non le abbiamo concretizzate ed è per questo che oggi abbiamo questo pareggio”. I tifosi a fine partita hanno chiesto ai giocatori di tirare fuori gli attributi. Iniziano a essere troppe le delusioni della Vecchia Signora.