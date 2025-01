Serie A, l’Inter spreca una ghiotta occasione per accorciare sul Napoli

Dal Napoli capolista al Milan settimo in classifica ci sono 17 punti di distacco: nel mezzo Atalanta, Inter, Fiorentina, Lazio, Juventus. Tre squadre che lottano per il primo posto con le formazioni di Thiago Motta e Sergio Conceicao poco più distaccate. Dopo le ultime gare valevoli per i recuperi della 19esima giornata, regna l’equilibrio più totale in Serie A soprattutto nella parte alta della classifica, in attesa dei recuperi della sfida del Franchi tra Fiorentina e Inter e di quella del Dall’Ara tra Bologna e Milan.

CLASSIFICA DELLE PRIME SETTE

Napoli 47 punti – 15 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte, 32 gol fatti e 12 subiti

Inter 44 punti – 13 vittorie, 5 pareggi, 1 sconfitta, 48 gol fatti e 17 subiti

Atalanta 43 punti – 13 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte, 44 gol fatti e 21 subiti

Lazio 36 punti – 11 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte, 34 gol fatti e 28 subiti

Juventus 34 punti – 7 vittorie, 13 pareggi, 0 sconfitte, 32 gol fatti e 17 subiti

Fiorentina 32 punti – 9 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte, 32 gol fatti e 20 subiti

Milan 31 punti – 8 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte, 29 gol fatti e 19 subiti

I RECUPERI DELLA 19A GIORNATA

Como-Milan 1-2

Atalanta-Juventus 1-1

Inter-Bologna 2-2