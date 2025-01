Inter, contro il Monaco per conquistare la top 8 e l’accesso agli ottavi

L’Inter vuole riprendere il cammino e, dopo il rotondissimo poker di Lecce che ha nuovamente fornito grandi certezze al gruppo, scende in campo contro il Monaco in Champions League. Obiettivo tre punti per conquistare così la top 8 che permetterebbe l’accesso diretto agli ottavi di finale della competizione.

Sicuramente Inzaghi punterà sui titolarissimi. Il tecnico ha parlato così di Barella dopo Lecce: “Adesso sembra in buone condizioni, non c’è allarmismo. Ha preso una bella botta, ma non sembra che ci siano problemi”.

Su Frattesi ha detto: “Ho sempre fatto affidamento su di lui, è amato dai compagni e dai tifosi. Lui è stato uno dei segreti dello scorso anno, assieme agli altri ragazzi che entrando dalla panchina non hanno sbagliato un colpo. Oggi ha dato grande disponibilità, è stato uno dei migliori in campo”.