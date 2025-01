Sporting CP-Bologna, la probabile formazione dei rossoblù

Dopo lo splendido 2-1 sul Borussia Dortmund, il Bologna si prepara all’ultimo turno della fase campionato di UEFA Champions League 2024-25. La formazione di Vincenzo Italiano, contro la formazione tedesca, ha fornito una prestazione monstre e ha portato a casa quella che resterà per sempre una vittoria storica.

Domani l’ultima trasferta, in casa dello Sporting CP, l’ultima gara europea per un cammino che comunque resterà nella memoria dei tifosi rossoblù. Da capire se Italiano proverà ad adottare un mini turnover in vista della sfida di sabato sera contro il Como, oppure se schiererà i titolarissimi. Si riparte comunque dal 4-2-3-1 con Skorupski in porta, in difesa potrebbero agire Lykogiannis, Casale, Beukema e Holm. In mediana dovrebbero esserci Pobega e Moro, sulla trequarti torna Odgaard dal 1′ con Ndoye e Ferguson alle spalle di Castro.

Sporting CP-Bologna: la probabile dei rossoblù