Juventus, alle 12.30 c’è l’Empoli. La probabile formazione

Alle 12.30 la Juventus ospiterà l’Empoli all’Allianz. I bianconeri vogliono riprendersi dopo l’ultima sconfitta, in Champions League contro il Benfica. Thiago Motta è pronto a riproporre il solito 4-2-3-1 Di Gregorio in porta, difesa con Savona, Gatti, Veiga e Weah. In mediana McKennie e Locatelli, sulla trequarti spazio a Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz. Kolo Muani agirà da centravanti.

Juventus, la probabile formazione contro l’Empoli

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Locatelli, McKennie; Thuram, Douglas, Luiz; Yildiz, Koopmeiners, Gonzalez; Kolo Muani. All. Thiago Motta.

Le dichiarazioni di Motta in conferenza

Thiago Motta, allenatore della Juventus, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Empoli. Reazione? “Una vittoria. Abbiamo una partita importante in casa e vogliamo fare una grande partita per arrivare alla vittoria. Tifosi? Noi siamo i primi a non essere contenti dei risultati. Dobbiamo concentrarci su domani e fare una grande partita per vincere. Nel calcio conta tutto anche la testa. A volte abbiamo fatto delle prestazioni buone, ma non abbiamo ottenuto i risultati. Noi dobbiamo concentrarci per fare una grande prestazione contro l’Empoli. Nuovi acquisti? Dispiace non poter aver Kalulu con noi. Ci sono altri che sicuramente entreranno e faranno bene. I nuovi arrivati faranno bene. Kolo Muani con Vlahovic? Possono tutti giocare insieme perché sono grandi calciatori”.