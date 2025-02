Dichiarazioni che faranno discutere, il Ds Dinamo Zagabria su Sucic all’Inter: “Non è come rifiutare il Como”.

Parole che faranno discutere. Anzi, hanno già iniziato a farlo dalle parti del lago di Como, verso una società che dal momento della sua risalita in A ha cominciato a effettuare importanti investimenti sia per quel che riguarda il mercato ma anche sulla ristrutturazione dello stadio e su tutto ciò che un brand mondiale, come il lago di Como, può portare in cassa.

Tutto questo per le dichiarazioni di Marko Maric, direttore sportivo della Dinamo Zagabria. Il dirigente croato ha commentato così – ai microfoni di index.hr – l’operazione che porterà Petar Sucic in Italia per indossare la casacca dell’Inter, a partire da luglio: “Non è la stessa cosa rifiutare il Como e rifiutare l’Inter, che è tra i primi 5 club d’Europa e rappresenta una grande sfida e opportunità per il giocatore”.

Sucic continua così: “Inoltre il valore di mercato di un giocatore del genere, che viene trasferito da un club come la Dinamo, rientra nei parametri di certi trasferimenti. La Dinamo ha finora effettuato alcuni trasferimenti ai migliori club europei. Eduardo è andato all’Arsenal, Pjaca alla Juventus, Brozović e Kovačić all’Inter, e in precedenza Bišćan al Liverpool e Šimić. Per il club questo ha un peso reputazionale. Ci consente di avere gli occhi dei grandi club europei sui nostri giocatori e di poter farli affermare come calciatori a livello mondiale. Il che va vantaggio della Dinamo, del campionato croato e della Nazionale”.

Parole fuori luogo e irrispettose, verso una proprietà, quella del Como, che da quando è salita in Serie A ha dimostrato grande ambizione, ha speso tanto sul mercato e ha l’ambizione di evolversi e diventare uno dei top club non solo a livello italiano ma anche a livello europeo.