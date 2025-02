Juventus, vietato sbaglia a Como

La Juventus aprirà la 24^ giornata di Serie A allo Stadio Sinigaglia di Como. La formazione di Thiago Motta sfiderà il Como di Cesc Fabregas. Per i bianconeri sarà l’ennesima giornata delicata. Nella posizione della Juve, che insegue la zona Champions League, non c’è possibilità di ulteriore errore. Anche perché la Lazio, squadra che precede la Vecchia Signora, avrà una sfida piuttosto agevole contro il Monza fanalino di cosa della graduatoria. Il Como, invece, cerca punti pesanti per la corsa salvezza. La formazione lombarda, all’andata allo Stadium, era incompleta. Era solo la prima giornata e la Juventus vinse 3-0. Sembrava l’alba di una Juventus ben diversa da quella che si è vista finora.

Como, squadra giusta per la Juventus?

Osservando giocare però la squadra comasca, la sensazione è che la Juventus non possa sbagliare. La formazione di Fabregas è una squadra propositiva e aggressiva, che pressa in maniera costante e con baricentro alto. Tuttavia, questo atteggiamento potrebbe favorire la squadra bianconera che, per la maggior parte della stagione, hanno sofferto le squadre che la attendevano. Mentre contro le formazioni che pressano, la Juventus è andata in difficoltà solo in alcune parti della gara, riuscendo però poi quasi sempre a cavarsela.

I tre punti sono fondamentali per la corsa Champions League della Juventus. Vincere domani a Como significherebbe acquisire anche maggiore consapevolezza di sé stessa. Sarebbe infatti la terza vittoria nelle ultime quattro. Nonché la seconda vittoria consecutiva, che permetterebbe alla squadra di Thiago Motta di affrontare con maggiore serenità l’andata del play-off di Champions League contro il PSV Eindhoven.