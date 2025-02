Inter stanca, ma lunedì serve l’operazione riscatto per riconquistare energia positiva

L’Inter è stata schiantata dalla Fiorentina nel recupero del Franchi. I nerazzurri hanno incassato tre reti dopo una prestazione opaca. Occasione sprecata per l’aggancio al Napoli (partenopei sempre con tre lunghezze di vantaggio): la formazione di Simone Inzaghi non è riuscita praticamente mai a entrare in partita, lasciando alla viola il comando del vantaggio, della gestione e dell’archivio della pratica.

Sui social i tifosi interisti si sono scatenati, prendendo di mira la gestione di Inzaghi (“Sempre lo stesso modulo”), ma anche Calhanoglu, che è rientrato dopo un infortunio senza riuscire a prendersi le chiavi del centrocampo con maestria. C’è addirittura chi parla di ‘ciclo finito’, ma come sempre occorre avere la giusta misura nell’equilibrio dei giudizi.

Gli errori individuali sono costati caro all’Inter, che lunedì dovrà cercare il riscatto ancora una volta contro la Fiorentina (questa volta a San Siro). I nerazzurri sono apparsi stanchi e anche un po’ sulle gambe, con poca energia per governare il gioco e capitalizzare le occasioni.