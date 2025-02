Juventus-PSV, probabili formazioni: Koopmeiners dalla panchina e Kolo Muani dal 1′

Dopo le due vittorie consecutive in Serie A tra Empoli e Como, la Juventus torna in Champions League con l’obiettivo di riscattare il ko interno con il Benfica e cercare il pass per gli ottavi di finale. Ai play-off l’urna di Nyon ha pescato gli olandesi del PSV già affrontati nel maxi girone e battuti per 3-1 grazie alle reti di Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez.

Come annunciato da Thiago Motta in conferenza stampa non ci saranno alcune pedine importanti come Cambiaso, Bremer e Kalulu e con il tecnico italo-brasiliano intenzionato a concedere un turno di riposo a Teun Koopmeiners con Douglas Luiz e Locatelli che si candidano per una maglia da titolare. Dal primo minuto ancora spazio ad un super Randal Kolo Muani, autore fin qui di 5 gol in 3 partite.

Probabili formazioni Juventus-PSV

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta

PSV (4-2-3-1): Drommel; Karsdorp, Schouten, Flamingo, Mauro Junior; Veerman, Salibari; Bakayoko, Til, Perisic; De Jong. All. Bosz