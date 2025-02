Milan, la Champions League è un trampolino di lancio da sfruttare

Il Milan di Sergio Conceição continua a cercare di emergere dalle difficoltà della prima parte della stagione. La formazione rossonera punta a qualificarsi alla prossima Champions League e fare un cammino il più lungo possibile nella Coppa dei Campioni di quest’anno. Dopo la debacle di Zagabria, che ha impedito ai rossoneri di accedere direttamente agli ottavi di finale, il Milan domani sera dovrà passare un nuovo momento importante e decisivo: i playoff di Champions League. Un’occasione assolutamente da non perdere per la formazione milanista.

La Champions League come trampolino di lancio

Nella storia del Milan, si sa, la Coppa dei Campioni o Champions League che dir si voglia ha sempre ricoperto un ruolo assolutamente fondamentale. Il Diavolo è la seconda squadre per Coppe vinte in Europa e questo ha un perso nel club e nel suo modo di interpretare la stagione. Chi indossa la maglia del Milan sa che la Champions League è un’occasione per rendersi protagonisti e per caricare l’ambiente di entusiasmo. Per questo, la sfida di domani in casa del Feyenoord è l’opportunità per caricarsi ulteriormente. Dopo le ultime vittorie in Coppa Italia e campionato, la Champions arriva nel momento giusto con la carica e la qualità dei nuovi arrivati. La Champions deve essere sfruttata come trampolino per rilanciarsi e puntare ancora più in alto.

Milan, due gare in più per conoscersi meglio

Quelle contro la formazione olandese non saranno gare importanti soltanto per l’obiettivo da potare a casa, quello degli ottavi di finale. Ma anche l’opportunità per la squadra rossonera di giocare due partite in più. Due occasioni per i nuovi arrivati di mettere minuti nelle gambe e affinare l’intesa e la conoscenza sul campo. Lo sarà soprattutto João Felix e Santi Gimenez, diamanti della campagna acquisti che devono però ancora amalgamarsi al gruppo. Più minuti giocheranno coi compagni, più potranno entrare sempre di più nel Milan e soprattutto migliorarlo.