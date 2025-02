Milan, ‘attacco totale’ contro il Feyenoord. Ma c’è un rischio…

Servono due gol al Milan per ribaltare il Feyenoord e accedere agli ottavi di finale di Champions League. La formazione di Sergio Conceicao scalda i motori e il tecnico pensa di schierare tutti i suoi assi offensivi in campo dal primo minuto. Il calendario è molto fitto per i rossoneri e gli appuntamenti rilevanti a cavallo tra febbraio e marzo sono molto chiari: prima il Feyenoord, probabilmente l’impegno clou della stagione, sabato il Torino, poi l’infrasettimanale di Coppa Italia contro il Bologna, l’impegno di campionato contro la Lazio il 2 marzo (uno scontro cruciale nella lotta al quarto posto).

Batteria di attaccanti. L’intenzione tecnica è chiara: Joao Felix, Leao e Pulisic in campo dal 1′ per mettere in luce sin da subito le volontà battagliere. L’asso nella manica è proprio il tridente fantasia alle spalle del Bebote Gimenez, che vuole rispondere presente cercando continuità dopo aver trovato i due gol in campionato, senza esser riuscito a incidere all’andata proprio contro la sua ex squadra.

La chiave sarà Joao Felix, un giocatore che sa accendersi nei momenti delicati e può mettere a disposizione del Diavolo la sua esperienza a queste grandi sfide europee.

Il rischio, probabilmente, risiede nell’equilibrio da incastonare nella fase di non possesso. Anche nella gara dell’andata il Milan si è fatto trovare un po’ scoperto quando ha perso il controllo dell’impostazione. Una situazione certamente da limitare, sfruttando un possesso palla più rapido ma soprattutto maggiormente verticale e incisivo.

Il Milan spera di rivivere le notti europee che hanno fatto grande il Diavolo: gli ottavi di finale rappresenterebbero un ottimo traguardo societario, fondamentale anche in termini economici. Le aspettative sono alte, ora tocca al campo dare le relative sentenze.

SANTIAGO GIMENEZ: LE SUE PAROLE IN CONFERENZA POST-VERONA

“Una bella sensazione, sto vivendo un sogno. Giocatori e allenatore mi stanno dando grande fiducia. Un attaccante deve stare sempre pronto perché appena arriva qualche palla deve essere pronto a concludere”.

Cosa ti chiede Conceicao?

“Il mister mi ha dato tanta fiducia. Gli piace molto come attacco gli spazi”.

Questo gol ti aiuterà al ritorno di Champions?

“Agli attaccanti i gol danno sempre fiducia, ma soprattutto la vittoria. Il Milan sa giocare partite come quella di martedì, accontenteremo i tifosi”.