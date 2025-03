Sinner, cambia ancora tutto: tifosi increduli

Il numero uno al mondo fa parlare di sé anche in questo periodo di stop forzato a causa della squalifica per il caso Clostebol

Diciamoci la verità, quanto se non più di Sinner non vediamo l’ora di rivederlo in campo. Purtroppo bisognerà aspettare maggio, precisamente gli Internazionali di Roma di scena al Foro Italico. Dove il tennista arriverà dopo tre mesi di squalifica per l’ormai famoso caso’ Clostebol.

Si spera in condizioni fisiche tali da poter fare subito una bella figura, del resto sarà il tennista più atteso. Nonché il più temuto.

Roma come prima tappa, puntando al Grande Slam. Patteggiamento a parte con la Wada, in tal senso il 2025 dell’altoatesino è cominciando alla grande.

Sinner punta al Grande Slam

Per il secondo anno consecutivo si è aggiudicato gli Australian Open, esibendo dinanzi al mondo tutta la sua forza. Ancora una volta. Una forza e una potenza incontrastabili per il momento e fino a prova contraria. Il primo major dei fab four lo ha vinto, vedremo gli altri.

Servirà un’impresa, ma un’impresa alla portata del Sinner pre sospensione. Da numero uno del ranking ATP, posizione conquistata con sacrificio e prestazioni di un livello sublime. . Possiamo dire anche speciale. Lunedì 10 giugno 2024, la data è cerchiata in rosso.

Quattro giorni dopo aver detto addio al Roland Garros, uscendo in semifinale contro Alcaraz, il classe 2001 si è preso la vetta del tennis mondiale. Questa iniziata tre giorni fa, è per Sinner la 40esima settimana consecutiva da primo al mondo.

Murray e Kuerten saranno sorpassati a breve

L’azzurro ha raggiunto Ilie Nastase, il primo della storia di questo sport a conquistare la cima più alta da quando esiste la classifica computerizzata.

Come evidenzia ‘Libero’, Sinner è il 15esimo tennista della storia a occupare per più tempo il gradino la massima posizione del ranking. Ora nel suo mirino ci sono Andy Murray e Guga Kuerten, rimasti in testa rispettivamente 41 e 43 settimane.

Murray e Kuerten saranno agevolmente superati dall’altoatesino, sicuro di rimanere al comando almeno fino a oltre metà aprile.

Zverev e Alcaraz non agitano Sinner: obiettivo Jim Courier

A meno di un exploit di Alcaraz più che di Zverev, considerato l’ampio distacco e la discontinuità sia dello spagnolo che del tedesco, Sinner manterrà la vetta da qui al ritorno in campo. L’obiettivo vero, non a caso, saranno le 58 settimane consecutive raggiunte da Jim Courier.