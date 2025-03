Milan, sguardo al futuro. Ma il presente è scuro…

Aprile sarà un mese di riflessioni in casa Milan. Ma il campo chiama i rossoneri che, tra campionato e Coppa Italia, dovranno affrontare al massimo ogni appuntamento, onorandolo al meglio. Lo sguardo della dirigenza è inevitabilmente già proiettato sull’estate, con la prospettiva di cambiamenti notevoli tra campo e panchina, ma non solo.

Al vaglio delle decisioni ci sono le posizioni di figure dirigenziali che hanno deluso sul piano dell’efficienza operativa.

Conceicao lavora alacremente per tenere tutti sul pezzo perché il raggiungimento del quarto posto, obiettivo molto complicato, rappresenterebbe comunque una boccata d’ossigeno sul piano finanziario.

La partita contro il Napoli rappresenta un ultimo treno verso il quarto posto. Che, alla prova dei fatti e considerando il rendimento di questa stagione del Diavolo, appare davvero difficile da raggiungere. Ma il gruppo ha dimostrato di saper lavorare in modo unitario. Proprio l’unità caratterizza l’aspetto preponderante per concludere nel migliore dei modi una stagione assai deludente.

Ci sono due piani di valutazione. Anzitutto il campo, dunque il lato dirigenziale. Ma il Milan deve pensare solo ed esclusivamente al presente. Provando a fare il massimo. Poi si volterà pagina…

Braida ha parlato a Radio Kiss Kiss

L’ex dirigente del Milan Ariedo Braida ha parlato a Radio Kiss Kiss: “Se vado indietro con la memoria il primo Napoli-Milan che mi viene in mente è quel 2-3 per noi al San Paolo nel 1988. Una vittoria che valse lo Scudetto, ma che rappresentava il manifesto del bel gioco e dei grandi campioni che militavano in entrambe le squadre. Successivamente ce ne sono stati tanti sia vinti che persi, ma la costante che ha sempre accomunato le sfide tra queste due squadre è lo spettacolo offerto in campo, uno spettacolo che ha deliziato il pubblico sia per la qualità del gioco collettivo espresso, sia per il talento dei giocatori che hanno vestito queste due maglie nel corso degli ultimi decenni“.