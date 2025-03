Atalanta, la corsa per la Champions: quante insidie! Le prossime quattro giornate…

Terminata la sosta per le Nazionali, questo weekend tornerà in campo il campionato con l’ultima parte della stagione. Tanti verdetti ancora da fissare, tra questi la corsa Champions League. Il ranking UEFA non fa felice l’Italia che probabilmente si dovrà accontentare di quattro posti a disposizione. Se Inter e Napoli sono ormai certe della qualificazione, per gli ultimi due slot sarà corsa sfrenata fino alla fine.

Quanti big match per Gasp!

Il destino è nelle mani dell’Atalanta, terza in classifica, e che quindi dovrà contare soltanto sulle proprie forze e sulle proprie gare per assicurarsi la prestazione. La formazione di Gian Piero Gasperini, questo weekend, sarà impegnata nell’ostica trasferta di Firenze, contro la formazione di Raffaele Palladino. Non sarà un calendario facile per la Dea, che dopo la sfida del Franchi avrà un doppio impegno casalingo, contro squadre come Lazio e Bologna, attualmente in piena corsa Europa, in piena corsa Champions League. Non finisce qui, perché dopo la sfida contro i felsinei, l’Atalanta sarà impegnata a San Siro contro un Milan che proverà ad agguantare Conference o Europa League.

Dopo la sfida ai rossoneri, i ragazzi di Gasperini torneranno a casa per la sfida contro un Lecce che sarà in piena zona salvezza. Ecco poi la trasferta con un Monza sempre più verso la Serie B, prima di tornare a Bergamo contro una Roma che sarà anch’essa in piena corsa europea. Ultime due sfide in discesa, ma da non sottovalutare: prima a Genova contro il Grifone, poi in casa contro un Parma che potrebbe o meno giocarsi le ultime carte per la salvezza.

Il calendario della formazione orobica

Atalanta terza in classifica (58 punti)

30esima giornata: Fiorentina-Atalanta

31esima giornata: Atalanta-Lazio

32esima giornata: Atalanta-Bologna

33esima giornata: Milan-Atalanta

34esima giornata: Atalanta-Lecce

35esima giornata: Monza-Atalanta

36esima giornata: Atalanta-Roma

37esima giornata: Genoa-Atalanta

38esima giornata: Atalanta-Parma