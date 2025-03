Juventus, Tudor e l’obiettivo Champions! Calendario di fuoco, e gli ultimi due scontri diretti…

Ultimo rush finale di stagione molto complicato per la Juventus: i bianconeri partiranno dopo la sosta con un nuovo allenatore, Igor Tudor, che ha preso il posto di un deludente Thiago Motta. A Tudor l’arduo compito di centrare l’unico obiettivo rimasto disponibile, la qualificazione alla prossima Champions League.

Quanti scontri diretti per la Juventus!

La prima gara dopo la sosta sarà contro il Genoa, in casa, prima di andare all’Olimpico per sfidare una Roma in piena zona europea. Poi all’Allianz arriverà il Lecce, una settimana più tardi ecco la trasferta del Tardini contro un Parma in piena lotta salvezza. Nella 34esima giornata la sfida casalinga contro un Monza sempre più orientato verso la Serie B, prima di due scontri diretti: al Dall’Ara contro il Bologna e all’Olimpico contro la Lazio. Ultime due gare in discesa: prima all’Allianz contro l’Udinese, poi la trasferta di Venezia per chiudere questa stagione altalenante.

Il calendario dei bianconeri

Juventus quinta in classifica (52 punti)