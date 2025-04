Bologna, la corsa per la Champions: aprile horror! Quanti big match, e le ultime quattro…

Il campionato è arrivato nelle fase decisiva e diverse squadre, racchiuse in pochissimi punti, si giocheranno l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Il Bologna, attualmente quarto, ha il destino nelle proprie mani, con la formazione di Vincenzo Italiano che attualmente occupa l’ultimo slot disponibile.

Bologna, calendario complicatissimo!

Non sarà un calendario facile: dopo la vittoria in casa del Venezia, i rossoblù potrebbero essere uno spartiacque importante dello scudetto perché affronteranno in sequenza Napoli, Atalanta e Inter. Nella 34esima giornata ci sarà invece la sfida in casa dell’Udinese, prima di tornare al Dall’Ara per un altro scontro diretto europeo, contro la Juventus. Ultime tre ancora ostiche: prima il Milan a San Siro, poi la Fiorentina al Franchi, infine il Genoa al Dall’Ara.

Il calendario dei rossoblù

Bologna quarto in classifica (56 punti)

31esima giornata: Bologna-Napoli

32esima giornata: Atalanta-Bologna

33esima giornata: Bologna-Inter

34esima giornata: Udinese-Bologna

35esima giornata: Bologna-Juventus

36esima giornata: Milan-Bologna

37esima giornata: Fiorentina-Bologna

38esima giornata: Bologna-Genoa

“Perchè scegliere?”. Questa la risposta Jens Odgaard sulla scelta tra la Coppa Italia o qualificazione in Champions League. L’importante è portare in alto il Bologna. Il giocatore rossoblù, intervistato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport ha parlato degli obiettivi stagionali.