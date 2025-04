Corsa Champions, è lotta a sei! Quanti scontri diretti: i calendari a confronto

La corsa Champions League sta entrando nel vivo: mancano otto giornate al termine del campionato e per due posti ci sono sei squadre in lizza: Inter e Napoli sono ormai certe di un posto, gli altri due saranno contesi da Atalanta, Bologna, Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina, racchiuse in sei punti per quello che sarà un vero e proprio finale thriller.

Tanti scontri diretti nelle prossime giornate, si partirà già la prossima giornata con l’Atalanta che ospiterà la Lazio, mentre la Juventus farà visita alla Roma. Calendario complicato per il Bologna che affronterà Atalanta e Juventus oltre che Inter e Napoli, Juventus che se la vedrà anche con la Lazio. Calendario complicato anche per la Fiorentina che affronterà Milan, Bologna e Roma.

Di seguito i vari calendari a confronto.

Atalanta terza in classifica (58 punti)

31esima giornata: Atalanta-Lazio

32esima giornata: Atalanta-Bologna

33esima giornata: Milan-Atalanta

34esima giornata: Atalanta-Lecce

35esima giornata: Monza-Atalanta

36esima giornata: Atalanta-Roma

37esima giornata: Genoa-Atalanta

38esima giornata: Atalanta-Parma

Bologna quarto in classifica (56 punti)

31esima giornata: Bologna-Napoli

32esima giornata: Atalanta-Bologna

33esima giornata: Bologna-Inter

34esima giornata: Udinese-Bologna

35esima giornata: Bologna-Juventus

36esima giornata: Milan-Bologna

37esima giornata: Fiorentina-Bologna

38esima giornata: Bologna-Genoa

Juventus quinta in classifica (55 punti)

31esima giornata: Roma-Juventus