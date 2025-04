Il Presidente attacca il Milan: “Vi sembra equo?”

Stefano Risaliti, presidente del Sestri Levante, intervistato da TuttoC.com ha rilasciato le seguenti dichiarazioni contro il Milan Futuro che ha schierato Alex Jimenez nella sfida di domenica scorsa vinta 2-1 con lo spagnolo squalificato in Prima Squadra:

“Jimenez può giocare in C mentre è squalificato in A. Il nostro allenatore Ruvo, che era stato squalificato a inizio stagione quando era sulla panchina di una squadra di Serie D ha dovuto scontare le due giornate di sospensione in serie C non potendo stare sul campo con Campobasso e Ternana. Vi sembra che sia equo? È un campionato falsato, sfido chiunque a sostenere il contrario!”