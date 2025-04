Napoli, ora il calendario è in discesa! Pressione all’Inter: le prossime gare degli azzurri

L’ultima parte della stagione, siamo arrivati nella manche più importante, quella decisiva: il Napoli è lì, resta a un passo dall’Inter, ma non può sbagliare più nulla per far sì che la formazione di Simone Inzaghi non allunghi ulteriormente.

Due big match, poi calendario in discesa

Gli azzurri devono sfruttare il fattore campo per dare un primo segnale all’Inter. Dopo la sfida contro il Bologna, il Napoli sarà impegnato al Maradona per sfidare un Empoli in piena corsa salvezza, mentre nella giornata di Pasqua il Napoli sarà ospitato da un Monza sempre di più verso la Serie B. Il 27 aprile sfida in casa contro un Torino che probabilmente non avrà più nulla da chiedere al campionato, una settimana più tardi attenzione alla trasferta di Lecce, con i salentini che potrebbero giocarsi importanti carte salvezza. L’11 maggio sfida in casa al Genoa, una settimana più tardi trasferta a Parma, prima della gara contro il Cagliari, con queste ultime due che potrebbero giocarsi la salvezza proprio negli ultimi 180′.

Non si potrà sbagliare più nulla: il destino non è nelle mani nel Napoli, la formazione di Antonio Conte dovrà mettere pressione all’Inter giornata per giornata, sperando in un passo falso da parte dei nerazzurri. La partita è ancora aperta, sarà scontro a due. La sconfitta di Firenze da parte dell’Atalanta ha confermato come saranno nerazzurri e partenopei a giocarsi lo scettro dello scudetto fino all’ultima curva. Ogni punto sarà pesantissimo, attenzione a lasciare briciole per strada. Potrebbe essere molto pericoloso per la vittoria finale.

Il calendario della formazione di Antonio Conte

Napoli-Empoli (13/04)

Monza-Napoli (20/04)

Napoli-Torino (27/04)

Lecce-Napoli (04/05)

Napoli-Genoa (11/05)

Parma-Napoli (18/05)

Napoli-Cagliari (25/05)