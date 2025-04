Inter, senza Dumfries e Zielinski miglior undici possibile per Inzaghi contro il Bayern Monaco

Vigilia di Inter-Bayern Monaco match valevole per il ritorno dei Quarti di Champions League allo Stadio San Siro contro la squadra allenata da Vincent Kompany. Il direttore di gara della sfida tra nerazzurri e bavaresi sarà Vinčić, coadiuvato dagli assistenti Klančnik e Kovačič. Il IV ufficiale sarà Jug, mentre al VAR ci saranno Borošak e Higler.

Gli unici due indisponibili per Simone Inzaghi come annunciato in conferenza stampa saranno Dumfries e Zielinski con Simone Inzaghi che opterà per la migliore formazione possibile dopo il massiccio turnover contro il Cagliari, match che ha confermato i nerazzurri in testa al campionato di Serie A.

In sei ritornano dal primo minuto: Acerbi, Pavard, Bastoni, Darmian, Mkhitaryan e Thuram con Dimarco che dopo aver assistito dalla panchina al match dell’Allianz Arena torna dal primo minuto in Champions facendo rifiatare Carlos Augusto. Davanti sempre la solita Thu-La.

Inter-Bayern Monaco: la probabili formazione

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Inter-Bayern Monaco: le insidie di Inzaghi

“Il Bayern è pieno di talenti, ha un allenatore che stimavo molto già da giocatore. Ha dato in poco tempo principi alla propria squadra, fa un ottimo pressing, ha tantissima tecnica e giocatori di talento. Dovremo cercare di replicare la partita fatta a Monaco, giocando molto bene tecnicamente, tenendo la palla il più possibile. Sarà ancora più difficile, perché loro fanno ottima pressione sull’avversario. Muller? Lo conosciamo, all’andata è entrato e ha fatto gol. Hanno tanti giocatori in quella zona di campo, è una squadra con tantissimi giocatori affermati e di talento. Ci vorrà una grandissima prestazione, ce la giocheremo con le nostre armi che tutti conosciamo”, le dichiarazioni dell’allenatore piacentino in conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale di ritorno in Champions dopo il 2-1 dell’andata.