Guardiola, nostalgia della Champions: “Ho visto belle partite, ma…”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato in conferenza, rispondendo alle domande dei colleghi sulla Champions League. Ovviamente le partite le ha viste: “Mi è piaciuto guardare le partite. Sono state belle partite, specie quella giocata al Villa Park tra Aston Villa e PSG e quella tra Barcellona e Dortmund. Mi sono divertito e mi è mancato non essere lì, ma lo accetto. Non mi lamento molto di ciò che la vita mi ha dato, nei momenti belli e in quelli brutti”.

Ancora Guardiol: “Nello sport a volte non si ottiene un buon risultato e non si merita di essere lì, e ci sono altre squadre che hanno fatto meglio. Speriamo che la prossima stagione saremo in grado di competere nelle fasi finali, come abbiamo fatto nelle ultime sette stagioni. Competiamo sempre bene”.