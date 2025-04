Napoli, De Laurentiis: “I conti si fanno alla fine”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a Radio CRC: “Una settimana fa ero con dei miei amici napoletani e parlavamo proprio del Monte Faito: quando ho letto di questa tragedia sono rimasto incredulo. Io ci ho ambientato anche qualche scena di un film nel ‘76: non è pensabile che ancora oggi accadano queste cose e che si tenga così in poca considerazione la vita delle persone. Non è un problema solo del Monte Faito, ma che riguarda un atteggiamento irresponsabile di chi dovrebbe avere cura della salute pubblica dei cittadini. Auguro una Santa Pasqua all’editore ed a tutta la straordinaria redazione di Radio CRC. Auguri a tutti i miei calciatori, con in testa il nostro capitano, a tutto il corpo allenante con il mast Antonio Conte, a tutti i nostri collaboratori ed alle loro famiglia”.

“Ma soprattutto auguri di serenità ai napoletani, nostri tifosi, di cui da 20 anni io vado orgoglioso. Nel 2017 contavamo 84 milioni di tifosi, ma ora saranno aumentati con lo scudetto. Io vado orgoglioso dei napoletani, perché abbiamo fatto forte e muscoloso questo Napoli. Vi assicuro che nei prossimi anni ci divertiremo molto. Non è una promessa, è una realtà. L’abbiamo fatto per 20 anni, solo un’annata non ci è riuscita. Le valutazioni in itinere possono creare anche disagio, perché poi meritano risposte, riflessioni e considerazioni, che è sempre meglio fare alla fine. Tutte le squadre di calcio sono in evoluzione fino alla fine: l’unico copione che non si può scrivere è la partita di calcio e il relativo campionato”.