Colpo di scena in C: dimissioni in massa. E ora?

Le difficoltà societarie del Messina calcio sono ormai note da diversi mesi. In una Serie C già martoriata da fallimenti, penalizzazioni e squadre che non riescono a terminare la stagione, scatta un nuovo allarme relativo alla squadra siciliana. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, allenatore e staff tecnico del Messina si sono dimessi. Resta da capire in che modo la squadra, a questo punto, scenderà in campo per l’ultima giornata di campionato.