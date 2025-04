Milan, così i rimpianti aumentano!

Aumentano i rimpianti in casa Milan? Beh, se guardassimo solo i derby, la risposta sarebbe univoca: sì. I rossoneri hanno ottenuto la qualificazione alla finale di Coppa Italia, battendo l’Inter con un 3-0 senza discussioni per quanto visto nel secondo tempo.

Adesso resta da onorare il finale di stagione tra il campionato da onorare e la finale di Coppa Italia da vincere per agguantare l’Europa League. In questa stagione davvero difficile sul piano del rendimento e dei risultati, ecco che per il Diavolo c’è da fare i conti con i rimpianti. Che aumentano ogni giorno di più.

Con una rosa di tal livello (ora anche Jovic è tornato a brillare), ci si aspettava un altro finale di stagione. Ora non resta che terminare il campionato e la finale di Coppa Italia, poi occorrerà tirare una riga e resettare.

Le parole in conferenza di Conceicao

“Quello che abbiamo dimostrato oggi non siamo riusciti a dimostrarlo in campionato. Con questa umiltà, avremmo potuto fare qualcosa di diverso. Sono contento per i giocatori perché abbiamo preparato bene una gara contro la capolista della Serie A, che è in semifinale di Champions. Alle volte, gli episodi girano a favore. Guardate con l’Atalanta, abbiamo preso gol e la partita è andata male. Dobbiamo trovare costanza, fare qualcosina in più con responsabilità. Abbiamo qualità tecnica, ma serve aggiungere anche altre qualità nel calcio”.

Come stai?

“In questo momento, sto bene, ma non è che abbiamo vinto qualcosa. Sono un po’ più rilassato, per me che porto i problemi anche a casa; mia moglie si arrabbia. Ho un carattere bollente, sono un appassionato. A livello di squadra, dobbiamo trovare costanza fino alla fine della stagione, compresa la finale di Coppa italia che abbiamo conquistato meritatamente contro una squadra forte come l’Inter. Siamo stati umili e compatti, abbiamo capito quando aggredire l’Inter.

Alla fine hai abbracciato tutti i componenti dello staff, Tomori ti ha chiesto di andare sotto la Curva ma hai lasciato che andasse la squadra.

“No, no, io ringrazio i tifosi che sono stati meravigliosi che hann oavuto tanta pazienza con la squadra. E’ anche per loro questa finale, soprattutto per loro che sono l’anima del club”.