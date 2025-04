Moise Kean ancora assente: la Fiorentina si prepara al derby senza di lui

Quella che sembrava un’assenza temporanea si sta trasformando in una certezza. Anche nella sfida di domani contro l’Empoli, valida per il derby toscano, la Fiorentina dovrà ancora fare a meno di Moise Kean. Il centravanti salterà così la sua seconda gara consecutiva a causa di un grave problema familiare che lo ha costretto a lasciare il ritiro viola in Sardegna per volare a Parigi. La società, mostrando grande sensibilità, non ha voluto fare pressioni sul suo rientro, lasciando a Kean la libertà di tornare solo quando si sentirà pronto.

Gudmundsson e Beltran, coppia d’attacco confermata

In attesa del ritorno di Kean, la Fiorentina si affida ancora una volta alla coppia Gudmundsson-Beltran, già protagonista nella vittoria contro il Cagliari. Nonostante l’emergenza improvvisa, i due hanno mostrato una buona intesa e si candidano a essere ancora decisivi contro l’Empoli. La squadra ha reagito con compattezza alla situazione, dimostrando unità e spirito di gruppo. Il successo in Sardegna è stato dedicato proprio a Kean, con numerosi messaggi di affetto condivisi anche dallo stesso attaccante sui social, a conferma del forte legame tra lui, i compagni e l’ambiente viola.

L’obiettivo è Siviglia: Kean verso il rientro

La speranza del club e dei tifosi è di rivedere Moise Kean lunedì al Viola Park, pronto a partecipare alla prima seduta regolare in vista dell’importantissima semifinale di Conference League contro il Real Betis. La partita di Siviglia potrebbe segnare il suo ritorno in campo in un momento cruciale della stagione. Con 23 reti stagionali, il suo contributo si sta rivelando fondamentale per continuare a sognare l’Europa. Intanto, la Fiorentina continua ad aspettarlo, come una famiglia, pronta ad accoglierlo a braccia aperte.