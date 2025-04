Napoli, il calendario è in discesa! Corsa a due con l’Inter: le prossime gare degli azzurri

Al Napoli da cinque anni ormai, ti senti un leader?

“Sento la responsabilità, sono qui da più di cinque anni. Ogni giorno lavoro per aiutare la squadra, cerco di essere leader in campo. Quando abbiamo la palla cerco di dare una mano a tutti per vincere la partita. Noi siamo davvero un’ottima squadra, sia in campo che soprattutto fuori dal campo: questo è molto importante per me. Penso che abbiamo una grande opportunità e dobbiamo solo continuare ad andare avanti. Anche in partita, quando magari non stiamo giocando bene, sappiamo di poter fare affidamento l’uno sull’altro”.

Il centrocampista slovacco ha parlato anche del primato in graduatoria.

“Essere primi è importante per me, per la squadra, ma soprattutto per Napoli: possiamo di nuovo sognare, è tutto nelle nostre mani. Non è facile giocare con nessuna squadra in questa fase del campionato: noi con il Bologna, ad esempio, abbiamo pareggiato, sappiamo che è una squadra con grandi qualità. Bisogna restare concentrati e pensare solo alle nostre partite, poi vedremo dove saremo a fine stagione. Due sconfitte per l’Inter? Non sono concentrato sulle altre squadre, penso solo alla mia, provando a vincere ogni partita”.