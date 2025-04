Serie D, festeggiano Ospitaletto e Guidonia: ecco il professionismo

In una domenica di calcio appassionante a ogni latitudine, anche in Serie D sono stati emessi alcuni verdetti. L’Ospitaletto festeggia la promozione in Serie C, tornando nell’universo del professionismo dopo 27 anni dall’ultima volta. Decisivo il pareggio contro il Ciliverghe: prima promozione in carriera per il tecnico Quaresmini.

Ritorna in C ilGuidona Montecelio (lo scorso anno si chiamava Monterosi).

Duello rusticano tra Siracusa e Reggina, e tra Treviso e Dolomiti Bellunesi: si deciderà tutto all’ultima giornata.