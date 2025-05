Bologna, la finale di Coppa Italia ma non solo: ecco il cammino verso la Champions

Il campionato è arrivato nelle fase decisiva e diverse squadre, racchiuse in pochissimi punti, si giocheranno l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Il Bologna, quinto, può ancora sperare nella qualificazione. Un rush finale importante con i rossoblù che si giocano anche la Coppa Italia, in finale contro il Milan.

Bologna, calendario complicatissimo!

Non sarà un calendario facile: dopo il pareggio in casa dell’Udinese, si torna al Dall’Ara per un altro scontro diretto europeo, contro la Juventus. Ultime tre ancora complicate: prima il Milan a San Siro, poi la Fiorentina al Franchi, infine il Genoa al Dall’Ara.

Il calendario dei rossoblù

Bologna quinto in classifica

35esima giornata: Bologna-Juventus

36esima giornata: Milan-Bologna

37esima giornata: Fiorentina-Bologna

38esima giornata: Bologna-Genoa

Italiano dopo il pareggio di Udine

“Seguire la partita dallo sky box è stato un vero tormento, spero davvero di non doverci più passare», ha raccontato Italiano, commentando il suo insolito punto di osservazione. Sulla prestazione della squadra, il tecnico ha sottolineato: «Nel primo tempo siamo stati troppo lenti, ma nella ripresa, con qualche aggiustamento, abbiamo provato con determinazione fino all’ultimo a trovare il gol della vittoria, purtroppo senza riuscirci. L’Udinese ti mette sempre in difficoltà e in gare come questa bisogna essere molto aggressivi nei duelli. Devo dire che nel secondo tempo ho visto una squadra che mi è piaciuta di più”.