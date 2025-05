Lazio, due settimane complicate: il calendario

Il 45% dei gol subiti li avete presi nel primo quarto d’ora del primo tempo o del secondo: “C’è un insieme di cose, si lavora per questo. Siamo alla 48^ partita, le analisi le faremo, ma voglio guardare perché ci serve quello che abbiamo fatto, recuperare un risultato così è da squadra vera, da squadra che non molla e ha mentalità. Gli errori li abbiamo fatti, ne siamo consapevoli, sono errori che ti ammazzano, ma siamo rimasti vivi e, se avessimo segnato prima il 2-2, potevamo anche vincere“.

Cosa deve trovare la Lazio per questo finale di stagione: “La migliore condizione. Veniamo da tante partite tirate, ci sono giocatori che è anche il primo anno che fanno un minutaggio così alto. Ma non voglio alibi, non li do alla squadra. Abbiamo settimane, anche se corte, per lavorare e andremo in campo cercando di non commettere certi errori“.