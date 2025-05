Inter, la finale di Champions cambia il destino della stagione! In campionato…

Ultime giornate di un campionato che ha ancora tanto da dire: dalla lotta scudetto alla battaglia per entrare in Europa, fino alla lotta retrocessione. Tanti verdetti ancora da raggiungere con ogni punto che, da ora in poi, peserà il doppio. Le prossime tre giornate potrebbero dire già tanto su quelle che saranno le posizioni finali.

Il campionato sta entrando nel rush decisivo! L’Inter, dopo un campionato che ha praticamente sempre guidato, adesso si trova costretta a inseguire il Napoli, avanti di tre punti. La finale di Champions ha però risollevato l’umore dei nerazzurri che ora potrebbero avere quella grinta necessaria per mettere ancora pressione al Napoli.

Tre giornate per sperare

Questo weekend ci sarà la trasferta di Torino, contro i granata che probabilmente non avranno nulla più da chiedere al campionato. La penultima giornata sarà ostica, a seconda anche dell’obiettivo finale della Lazio, avversaria a San Siro. Il 25 maggio le danze si chiuderanno con l’ultima trasferta, contro il Como di Cesc Fabregas.

Un calendario di certo non proibitivo per la formazione di Simone Inzaghi, molto dipenderà anche dal cammino dei nerazzurri in Champions League. Adesso non si può più sbagliare, il destino per la prima volta non è più nelle mani dell’Inter ma i nerazzurri devono continuare a vincere e sperare in un passo falso del Napoli.

Inter, il calendario

Torino-Inter (11/05)

Inter-Lazio (18/05)

Como-Inter (25/05)

Le parole di Inzaghi dopo la sfida al Barcellona