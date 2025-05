Napoli, ultime tre curve: il calendario degli azzurri è in discesa

“Il nostro punto di svolta? La rimonta contro l’Atalanta. Giocavamo in trasferta, sono passati in vantaggio e noi abbiamo lottato fino alla fine per ribaltare la partita. Quella gara ha mostrato il nostro spirito di squadra. È stata una vittoria importante”.

Il suo rapporto con la città.

“La cosa che preferisco è il meteo: c’è tanto sole e il clima è bellissimo. La città è sempre viva, molto affollata. Sto facendo del mio meglio per imparare l’italiano, anche se mi hanno detto di non iniziare dalle canzoni. In realtà ne ho ascoltate un paio in napoletano”.

Dopo gli anni in Premier League, ora un contesto diverso.

“La Premier è un campionato fantastico, ma sentivo il bisogno di vivere un’esperienza nuova all’estero. La Serie A è molto tattica, finché non ci giochi, non ti rendi conto di quanto sia impegnativa. Il mio obiettivo è vincere trofei e penso che qui a Napoli ci siano le condizioni giuste per farlo”.

Su Antonio Conte.

“Mi ero allenato con lui solo un paio di volte da giovane, ora ho l’opportunità di lavorarci ogni giorno e posso dire che i suoi standard sono altissimi. Ti spinge al limite, ma sappiamo che è per il nostro bene”.

Sull’ambiente.

“I tifosi del Napoli sono incredibili, a volte ci aspettano in massa quando scendiamo dal pullman. Ti trasmettono un’energia speciale, ti fanno venire voglia di dare tutto in campo per loro”.